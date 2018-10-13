بعد الأداء المميز أمام البرازيل.. تركي آل الشيخ: هذا ما يحتاجه الأخضر ليتطور مستواه

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن المنتخب السعودي لكرة القدم قدم أداءً جيدا أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”، إن الأخضر السعودي بحاجة إلى مهاجم “رأس حربة” صريح، موجها التهنئة إلى منتخب البرازيل لفوزه بالمباراة.
وشدد على أن المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب السعودي يعود للدوري القوي، معربا عن أمله أن يتطور الأداء أكثر فأكثر. وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب البرازيلي حقق فوزا صعبا على الأخضر السعودي بهدفين مقابل لا شيء أمس الجمعة، ضمن الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة، بتواجد الأرجنتين والعراق.