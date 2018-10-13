نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد الأداء المميز أمام البرازيل.. تركي آل الشيخ: هذا ما يحتاجه الأخضر ليتطور مستواه
13/10/2018   2:18 م

بعد الأداء المميز أمام البرازيل.. تركي آل الشيخ: هذا ما يحتاجه الأخضر ليتطور مستواه

+ = -
677

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن المنتخب السعودي لكرة القدم قدم أداءً جيدا أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”، إن الأخضر السعودي بحاجة إلى مهاجم “رأس حربة” صريح، موجها التهنئة إلى منتخب البرازيل لفوزه بالمباراة.

وشدد على أن المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب السعودي يعود للدوري القوي، معربا عن أمله أن يتطور الأداء أكثر فأكثر. وفق “أخبار 24”.

وكان المنتخب البرازيلي حقق فوزا صعبا على الأخضر السعودي بهدفين مقابل لا شيء أمس الجمعة، ضمن الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة، بتواجد الأرجنتين والعراق.

بعد الأداء المميز أمام البرازيل.. تركي آل الشيخ: هذا ما يحتاجه الأخضر ليتطور مستواه

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006942.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.