مصادر: “الإسكان” مددت مهلة سداد رسوم الجدية للمتقدمين على مشاريع المطورين تحت الإنشاء

أفادت مصادر بوزارة الإسكان أنه تم تمديد مهلة سداد “رسوم الجدية” البالغة 1500 ريال، للمتقدمين إلى مشاريع المطورين تحت الإنشاء.
وأوضحت المصادر -وفقًا لـ”الاقتصادية”- أنه من بين المشاريع التي جرى التمديد لها، مشروع تلال الغروب بجدة، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، فيما تم التمديد لمشاريع أخرى لفترات محددة مختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الوزارة جاء بالتنسيق مع المطورين العقاريين، وذلك بعد اشتراطهم على الحاجزين في عدد من المشاريع، دفع رسوم الجدية 1500 ريال حتى يتم استكمال إجراءات التمويل، وضمان الحصول على التمويل العقاري وامتلاك المنزل، وتُخصم من سعر الوحدة المختارة.
وبيَّنت أن سداد رسوم الجدية جاء كإجراء بعد رصد الوزارة كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية، ما أسهم في تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.