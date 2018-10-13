مختص: إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسا وإثيوبيا سيخفض الأسعار 75%

توقع رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة محسن العميري، أن يؤدي فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وإثيوبيا إلى خفض أسعار الاستقدام بنسبة 75%، لتتراوح بين 8 و12 ألف ريال.
وأوضح العميري أن سبب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في الوقت الراهن، قلة المعروض من العمالة وإيقاف الاستقدام من إندونيسيا لتسع سنوات، مشيرًا -بحسب “المدينة”- إلى أن فتح الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا سيغطي 80% من احتياجات الأسر السعودية وسيسهم في خفض واستقرار الأسعار.
من جانبهم، عبر مواطنون عن تفاؤلهم بفتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وإثيوبيا، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستتيح لربَّات البيوت اختيار العمالة المناسبة بالسعر المناسب.
وأشاروا إلى أن أسعار الاستقدام المرتفعة خلال السنوات العشر الأخيرة والتي وصلت لأكثر من 30 ألف ريال دفعت الكثير من الأسر للاستعانة بالعمالة غير النظامية، وكانوا يضطرون إلى دفع رواتب لها تصل لـ2500 ريال شهريًّا ما شكل عبئًا على ميزانية الأسر.
وكان وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة أحمد الراجحي قد وقّع أمس الأول الخمیس في جاكرتا مع وزير العمل الإندونیسي محمد ذاكري، اتفاقیة تقضي باستئناف استقدام العمالة المنزلیة الإندونیسیة إلى المملكة.
فيما كشفت مصادر عن أن الوزارة ستعيد فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل.