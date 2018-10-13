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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يشكر الفراج بسبب مستوى النقل التلفزيوني.. والأخير يرد: “ما قصرت”
13/10/2018   10:22 ص

تركي آل الشيخ يشكر الفراج بسبب مستوى النقل التلفزيوني.. والأخير يرد: “ما قصرت”

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أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن شكره للإعلامي وليد الفراج، “على التغيير الكبير في النقل التلفزيوني”، مبديًا تطلعه للمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ: “شكرًا لوليد الفراج على التغيير الكبير في النقل التلفزيوني، حقيقة بدأت ألمس خبرته وأصبح يشاهدها الجميع حاليًّا.. ثقتي فيك يا وليد -بإذن الله- في محلها وأطمح أن يكون هناك المزيد خلال الفترة القادمة”.

من جانبه، رد الفراج على ثناء آل الشيخ قائلًا: “شكرًا معالي الرئيس.. شكرًا لكل فريق العمل.. القناة الرياضية، الشركة العالمية، الشباب المبدع الذي كان يحتاج فقط للثقة والدعم، جعلك ذخرًا ما قصرت معنا في كل ما طلبته القناة والعاملون بها”. وفق “أخبار 24”.

وكلف آل الشيخ، الفراج، أخيرًا بإدارة شبكة القنوات الرياضية السعودية الجديدة “Vibe” والتي تنطلق في مطلع 2019، وتنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل قنوات “KSA Sport” فعاليات بطولة “سوبر كلاسيكو” الرباعية، التي شهدت فوز الأرجنتين على العراق برباعية وفوز البرازيل على الأخضر بهدفين.

تركي آل الشيخ يشكر الفراج بسبب مستوى النقل التلفزيوني.. والأخير يرد: “ما قصرت”

اخبار رياضية
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