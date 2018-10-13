باحث في المسرطنات ينصح بشرب مياه الحنفية في المملكة.. ويقول: مياه الأسواق تسبب الكسل والضعف

نصح الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، المواطنين والمقيمين بشرب مياه الشبكة العامة التي تضخها الدولة، باعتبارها أفضل كخيار صحي من المياه المعلّبة الموجودة في الأسواق، لافتاً إلى أن المياه المعبئة تسبب الكسل والضعف وآلام المفاصل.
وأوضح الخضيري، وفقاً لـ “الوطن”، أن مياه الحنفية تصل تحت إشراف جهات حكومية تحرص على صحة المواطن، وتقدم له المياه الموزونة بالأملاح والكلور بدون تجاوز الحد المسموح والمتعادلة المكونات، ولا تهتم فقط بالطعم، الذي لا يعدّ مقياساً للفوائد الصحية.
وأشار إلى أن تحجج البعض في عدم الشرب من مياه الحنفية، من جهة قِدم الأنابيب، فإن ذلك غير صحيح؛ لأن معظم أنابيب الشبكة تم استبدالها في عام 2007 بأنواع جيدة مضادة للصدأ، بما يشمل منطقة الرياض بأكملها.
وشدد على أن المياه التي تضخ للبيوت موزونة علمياً وصحياً بالأملاح، بما يدعم نشاط الجسم اليومي ووظائفه، ناصحاً بشرب مياه الشبكة للتعود على طعمها تدريجياً، والاستعانة بفلتر ماء خفيف في حال الخوف من عدم نظافة الإمدادات الداخلية والخزانات، بشرط ألا يُنقص الفلتر درجة الملوحة عن 150