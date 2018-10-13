أوقفت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً بعدما عثرت بحوزته على مبلغ يزيد على 300 ألف ريال مخبأة داخل مركبته، دون أن يوضح مصدر المبلغ.
واشتبهت القوة الخاصة بأمن الطرق في مركز حفار باتجاه الشمال بطريق الساحل، في مركبة خصوص يقودها مواطن، فأوقفته لتفتيش المركبة، فعثرت على مبلغ 342 ألف ريال مجهولة المصدر، ومخبأة داخل ديكور الباب الخلفي الأيمن بطريقة احترافية.
وبحسب ما أوردت “سبق”، فإن عناصر القوة الخاصة بأمن الطرق حينما سألوا المواطن عن المبلغ، ادعى أن المبلغ ملكه، لكنه لا يعرف كم عدده وليس لديه ما يثبت ملكيته، فتم تسليم الحالة إلى مخفر الشرطة، وعرضه على النيابة للتحقيق.