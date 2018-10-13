نفى أحد الرعاة المشاركين بمعرض “دلني على الطيب” بالرياض صحة ما جرى تداوله خلال اليومين الماضيين ببيع عود خور خلال المزاد الذي أقيم بالمعرض بقيمة 15 مليون ريال، مؤكداً أن الرقم الحقيقي لقيمة الصفقة هو 15 ألف ريال.
وقال أحد الرعاة المشاركين بالمعرض ويدعى “عبدالإله العرينان”، إن عود البخور من نوع الكلمنتان الدبل سوبر ويزن كيلو و600 جرام وتم بيعه في منصة مزاد معرض “دلني على الطيب”، الذي أقيم في قاعة الفريدة في الرياض بقيمة 15 ألف ريال.
وأضاف العرينان أن السعر الذي بيع به عود البخور أقل من قيمته السوقية التي تتجاوز الـ30 ألف ريال، لافتاً إلى أن البعض فهم بالخطأ أن العود جرى بيعه بـ15 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.