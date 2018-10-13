السجن والغرامة لـ7 آسيويين لممارستهم أعمالاً منافية للآداب.. بينهم امرأة تزوجت رجلين

أيّدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أحكاماً بسجن وتغريم ومصادرة مضبوطات 7 آسيويين، بينهم 4 رجال و3 نساء، بعدما أدانتهم المحكمة العامة في جدة بممارسة أعمال منافية للآداب؛ بغرض التكسب المادي، وحيازة مقاطع وصور خليعة، فيما أوصت المحكمة بإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء فترة محكومياتهم.
وكانت التحقيقات مع المتهمين قد كشفت أن إحدى المتهمات وهي خادمة آسيوية تزوجت آسيوياً وهي على ذمة زوجها الأول، كما درجت أخرى على إرسال صورها عارية عبر “الوتسآب” لاستقطاب الآخرين.
واتهم المدعي العام، وفقاً لـ “عكاظ”، الآسيويين السبعة بممارسة أعمال مخلّة في وكر مُعدّ لذلك، والمتاجرة بخادمات هاربات، وتخزين مقاطع وصور مخلة بالآداب على هواتفهم.
وطلب المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبات تعزيرية زاجرة على المتهمين، مع مصادرة جميع مضبوطاتهم، كونهم أقدموا على فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً.
وحكمت المحكمة العامة على زعيم المجموعة بالسجن 5 سنوات وبغرامة قدرها 30 ألف ريال ومصادرة مبلغ 9 آلاف ريال وجوال مضبوط معه، صارفة النظر عن تهمة الاتجار بالبشر، وحكمت على المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات وبغرامة 20 ألف ريال، كما تضمن الحكم سجن الآسيويات الثلاث لمدة سنتين، وتغريمهن مبلغ 10 آلاف ريال، ومصادرة هواتفهن.