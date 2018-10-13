وزير الداخلية: اتهام المملكة بإصدار أوامر بقتل خاشقجي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، شجب المملكة واستنكارها، لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على المملكة حكومة وشعباً، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وشدد وزير الداخلية على أن ما جرى تداوله بشأن وجود أوامر بقتل خاشقجي، ليس سوى أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها، والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.
ونوه إلى تعاون الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق، وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.