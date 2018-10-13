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أخبار محلية > السماح للأفراد باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.. تعرّف على موعد وصولها وعقوبات هروبهن
13/10/2018   10:13 ص

السماح للأفراد باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.. تعرّف على موعد وصولها وعقوبات هروبهن

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أفاد مسؤول في القنصلية الإندونيسية بالمملكة أن تطبيق اتفاقیة استئناف استقدام العمالة المنزلیة الإندونیسیة إلى المملكة سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون متاحاً للأفراد الاستقدام وليس حِكراً على الشركات فقط.

وأوضح المسؤول وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن نحو 30 ألف عاملة إندونيسية جاهزة للقدوم إلى السعودية برواتب تبدأ من 1500 ريال، مشيراً إلى أن توقف الاستقدام في السابق كان بسبب مخالفات بعض مكاتب الاستقدام.

وبيّن أنه جرى وضع نظام جديد لمنع هروب العمالة المنزلية الإندونيسية يشمل عقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى المنع من دخول البلاد لمرة ثانية لمدة خمس سنوات.

وكان وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة أحمد سلیمان الراجحي بالعاصمة الإندونیسیة قد وقّع أول أمس الخمیس مع وزير العمل الإندونیسي محمد حنیف ذاكري، اتفاقیة تقضي باستئناف استقدام العمالة المنزلیة الإندونیسیة إلى المملكة.

السماح للأفراد باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.. تعرّف على موعد وصولها وعقوبات هروبهن

أخبار محلية
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