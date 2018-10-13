تعليم تبوك يناقش خطط رفع المستوى التحصيلي في المدارس

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس في مكتبه لجنة رفع مستوى التحصيل الدراسي في تعليم تبوك ، بحضور أعضاء اللجنة لبناء خطة قصيرة المدى لهذا العام تهدف إلى وضع البرامج والمشاريع والمبادرات الساعية إلى تحسين المستوى التحصيلي للطلاب في الاختبارات الفصلية والاختبارات الدولية.
وأكد العُمري على أن رفع مستوى التحصيل الدراسي ينطلق من أهمية تأهيل الطالب بأن يفخر بما يدرس، وربط المعلومة بواقعه و حياته، وتجهيزه بأن يكون مستعدا في استخدام الخبرة التعليمية في مواقف جديدة، إضافة إلى محاولة البحث عن معلومات ومهارات مشابهة واكتشافها، وغرس الثقة في النفس، وتحقيق عنصر الفعالية في نفسه.
وأوضح أن التقييم في المجال التعليمي هو العملية التي يمكن من خلالها تقدير قيمة مدخلات وعمليات مخرجات أي نظام تعليمي ، وإصدار الحكم على مدى الجودة والفاعلية وخلص الاجتماع إلى أهمية صنع المبادرات في الميدان التعليمي بما ينعكس على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المدارس، من خلال تكريس رؤية تكاملية توجه الجهود في منظومة واحدة.