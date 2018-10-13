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اخبار رياضية > بالفيديو.. بطولة سوبر كلاسيكو.. البرازيل تفوز على السعودية بهدفين دون رد
13/10/2018   1:24 ص

بالفيديو.. بطولة سوبر كلاسيكو.. البرازيل تفوز على السعودية بهدفين دون رد

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فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بهدفين في بطولة “سوبر كلاسيكو”، وذلك ضمن معسكر المنتخب السعودي ، المقام في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

أحرز هدفي البرازيل، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة جامعة الملك سعود اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير، جيسوس، في الدقيقة 43، وساندرو في الوقت الضائع من شوط المباراة الثاني .

وتأتي هذه المباريات الدولية الودية، بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، امتداداً لمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة، لإثراء الحركة الرياضية في البلاد وتنميتها بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

بالفيديو.. بطولة سوبر كلاسيكو.. البرازيل تفوز على السعودية بهدفين دون رد

اخبار رياضية
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