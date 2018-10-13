تعرّف على الفرق بين الوزن الزائد والسمنة وكيفية التخلص منهما

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلومات مفيدة عن السمنة وزيادة الوزن والفرق بينهما، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الهيئة أن الفرق بين الوزن الزائد والسمنة هو أننا نقول إن هناك وزنا زائدا عندما يكون معدل كتلة الجسم أكبر أو يساوي 25 أما السمنة فعندما يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30.
ولمعرفة معدل كتلة الجسم، وهو الرقم الفيصل هنا فيما إذا كنت تعاني من وزن زائد أو سمنة، فهو يساوي الوزن بالكيلوجرامات مقسوما / الطول بالمتر.
وأوضحت أن من أسباب زيادة الوزن والسمنة ارتفاع السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم، وكثرة تناول الأغذية الدهنية وقلة الحركة، كما يمكن خفض الوزن الزائد بتقليل استهلاك الدهون والسكريات وتنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني بانتظام.