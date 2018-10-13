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أخبار محلية > أرامكو: لا صحة مطلقا لرفع أسعار البنزين في المملكة
13/10/2018   1:17 ص

أرامكو: لا صحة مطلقا لرفع أسعار البنزين في المملكة

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أكدت شركة “أرامكو” أنه لا صحة مطلقاً لما يجري تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين في المملكة.

وأوضحت أن أي تعديل يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.

أرامكو: لا صحة مطلقا لرفع أسعار البنزين في المملكة

أخبار محلية
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