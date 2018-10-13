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أخبار محلية > القبض على مندوب شركة طيران تواطأ مع 12 شخصاً لسرقة مليون ريال
13/10/2018   1:18 ص

القبض على مندوب شركة طيران تواطأ مع 12 شخصاً لسرقة مليون ريال

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قالت مصادر إن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على ثلاثة عشر متهماً بعد تورطهم في سرقة مليون ريال.

وأوضحت، بحسب “سبق”، أن التحقيقات بدأت قبل شهر عندما أبلغ أحد مندوبي شركات الطيران مركز الشرطة في حي البلد بتعرضه للسلب وسرقة المبلغ أثناء توجهه لإيداعه في البنك.

وأضافت أن تحقيقات إدارة التحريات والبحث الجنائي كشفت عن تورط المندوب في الجريمة؛ حيث تواطأ مع 12 شخصاً من جنسيات عربية وإفريقية لسرقة المبلغ، وجرى القبض عليهم في حي النزلة جنوب جدة.

وأفادت المصادر بأن الشرطة عثرت على مبلغ يزيد على 100 ألف ريال بحوزة الجناة الذين تصرفوا في باقي المبلغ المسروق، كما ضبطت معهم دولارات يُعتقد أن تكون مزوّرة، وأحيلوا بعد ذلك إلى النيابة العامة.

القبض على مندوب شركة طيران تواطأ مع 12 شخصاً لسرقة مليون ريال

أخبار محلية
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