تطبيق آلية جديدة لتسجيل العقود وصرف مستخلصات مقاولي القطاع البلدي‎

نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض، ورشة عمل عن “تسجيل العقود وصرف المستخلصات المالية للقطاع البلدي على منصة اعتماد”، وذلك لتدريب المختصين بالوزارة والأمانات على الإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة، وتجويد الأداء عبر المنصة.
وأوضح مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أنه تم تأسيس غرفة عمليات، تضم مركز المعلومات البلدية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للميزانية بالوزارة، ومختصين من وزارة المالية من منسوبي وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة الشؤون المالية والحسابات، والرقابة المالية، ومنصة اعتماد.
وأضاف أن الهدف هو إتمام التعاملات المالية للوزارة عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية (اعتماد)، والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين دون أي تأخر، تماشياً مع الأمر السامي بتوجيه الوزارات للأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية، والتحول الرقمي في الخدمات المالية لجميع المستفيدين.
وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بحماس المشاركين في الورشة، وروح الفريق التي تميزوا بها لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها على منصة اعتماد، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث لهذا العام.