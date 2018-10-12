الهيئة الملكية: السيطرة على تسرب مادة كيميائية في منطقة الأنابيب.. ولا تجاوزات بيئية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبدالرحمن العبدالقادر إن تسرباً لمادة إيبوكلوروهيدرين حدث، صباح اليوم (الجمعة)، في منطقة الأنابيب.
وأوضح أن الهيئة تلقت بلاغاً بالحـادث عند الساعة 9:00 من صباح اليوم، وانطلقت للتعامل معه فرق مختصة من إدارة حماية ومراقبة البيئة والإدارة الهندسية والأمن الصناعي والدفاع المدني.
وأضاف أن الفريق المختص عزل المنطقة وأخذ القراءات التي أوضحت أن المادة تسربت من شركة جنا، وجرى على الفور عزل المصدر، وتبريد المنطقة والسيطرة على الحـادث بشكل كامل.
وأكد العبدالقادر أن التسرب كان محدوداً لم تنتج عنه أي تجاوزات بيئية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في إجراء أعمال الصيانة اللازمة.