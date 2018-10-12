نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هرّب المخدرات داخل أحشائه.. “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ بالرياض
12/10/2018   6:59 م

هرّب المخدرات داخل أحشائه.. “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ بالرياض

+ = -
456

نفذت وزارة الداخلية اليوم الجمعة حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة مرات بمنطقة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم القبض على الجاني محمد إلياس أكبر- باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وفق “أخبار 24”.

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً, وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل اليوم بمحافظة مرات.

هرّب المخدرات داخل أحشائه.. “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006832.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.