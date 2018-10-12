هرّب المخدرات داخل أحشائه.. “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ بالرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم الجمعة حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة مرات بمنطقة الرياض.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم القبض على الجاني محمد إلياس أكبر- باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وفق “أخبار 24”.
وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً, وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل اليوم بمحافظة مرات.