بالفيديو.. لاعب منتخب العراق بشار رسن يفجع بنبأ وفاة والدته في أثناء مشاركته بمباراة الأرجنتين

صُدم لاعب المنتخب العراقي بشار رسن بخبر وفاة والدته، في أثناء مشاركته بمباراة منتخب بلاده في الدورة الرباعية الودية أمام المنتخب الأرجنتيني بالرياض، والتي انتهت بهزيمة المنتخب العراقي بـ4 أهداف دون مقابل أمس الخميس.
ورصدت كاميرات المصورين لحظة خروج بشار رسن من الملعب في أثناء المباراة، وملامح الحزن ظاهرة على وجهه، وبعض زملائه يواسونه، فيما يسانده الجمهور عند خروجه من المعلب، ليلعب زميله في منتخب العراق مازن فياض بدلًا منه.
وذكرت مصادر أن بعثة المنتخب العراقي تلقت خبر وفاة والدة بشار رسن قبيل انطلاق المباراة، لكنها قررت إخفاء الخبر عنه حتى نهاية المباراة، وسحبت هواتف جميع لاعبي المنتخب حتى لا يتلقى اللاعب هذا الخبر المفجع، ما يؤثر في أدائه وأداء زملائه.
وأضافت أن اللاعب كان قد ودع والدته وقبل رأسها قبل مغادرته ضمن بعثة منتخب بلاده إلى المملكة للمشاركة في الدورة الرباعية، قبل أن يفجع بخبر وفاتها.
في لحظة مؤثرة.. #بشار_رسن تلقى نبأ وفاة والدته ورفاقه يواسونه والجماهير تسانده#الأرجنتين_العراق#سوبر_كلاسيكو#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ISV2jIekAc
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ أكتوبر ٢٠١٨