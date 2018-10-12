بالفيديو.. السومة يقود سوريا للانتصار على البحرين.. وخربين يزيد متاعب الهلال

قاد عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، منتخب بلاده سوريا، لفوز صعب على مستضيفه البحرين، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.
ويستعد سوريا والبحرين، للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير.
واستغل السومة، تمريرة رائعة من زميله، لينفرد بحارس منتخب البحرين، في الدقيقة 30، ليسكنها داخل الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.
وشهدت المباراة، إصابة اللاعب عمر خريبين، مهاجم الهلال، الذي لم يستطع إكمال المباراة، ليزيد من المصاعب التي يعاني منها فريقه.
ويُعاني الهلال، من غياب جميع مهاجميه، بسبب معانتهم من الإصابة؛ وهم الفرنسي بافتيمبي جوميز، والسعودي مختار فلاته، وأخيرًا السوري عمر خريبين.
شاهد .. هدف مباراة سوريا ( 1 – 0 ) البحرين مباراة ودية من تسجيل عمر السومة