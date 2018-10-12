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اخبار رياضية > أولى مباريات الـ”سوبر كلاسيكو”.. الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة
12/10/2018   3:30 م

أولى مباريات الـ”سوبر كلاسيكو”.. الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة

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فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي اليوم (الخميس) برباعية نظيفة في أولى مباريات بطولة سوبر كلاسيكو التي تنظمها المملكة.

سجل أهداف الأرجنتين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض مهاجمه مارتينيز من ضربة رأسية رائعة عند الدقيقة (18) من الشوط الأول، وروبرتو بيرييرا (53)، وجيرمان بيزيلا (82)، سيرفي (90) من الشوط الثاني.

وتأتي هذه المباريات الدولية الودية، بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، امتداداً لمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة، لإثراء الحركة الرياضية في البلاد وتنميتها بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

شاهد .. أهداف الأرجنتين ( 4 – 0 ) العراق مباراة سوبر كلاسيكو

أولى مباريات الـ”سوبر كلاسيكو”.. الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة

اخبار رياضية
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