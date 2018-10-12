وفاة الملحن أحمد الفهد إثر أزمة قلبية

تُوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الملحن السعودي أحمد الفهد الطبيشي، إثر أزمة قلبية، في أثناء تواجده في القاهرة، بحسب ما أفاد مقربون منه.
ونعى الفهد الكثير من المشاهير والنشطاء في مواقع التواصل، ومنهم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.
ولحّن الفهد لأبرز نجوم الخليج، مثل الفنان محمد عبده الذي تربطه به علاقة قوية، والفنانين رابح صقر، وخالد عبد الرحمن، وراشد الفارس، وماجد المهندس، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، وأحلام، وغيرهم.
كما لحن الكثير من الأغاني والأعمال الوطنية، منها “قائد السلام” التي غناها الفنان محمد عبده وكانت مهداة للملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-، و”تقطع يده” من غناء فنان العرب أيضًا وكانت مهداة للقوات المسلحة السعودية، و”يا الأخضر” المهداة للمنتخب السعودي من غناء جابر الكاسر.
يذكر أن آخر نشاط للراحل في مواقع التواصل كان في أواخر أغسطس الماضي، حين نشر صورة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في المستشفى ودعا له بالشفاء، وقبلها بأيام نشر تغريدات يواسي فيها الفنان محمد عبده في وفاة شقيقه.