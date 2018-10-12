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أخبار محلية > “السعودية من الفضاء”.. شاهد صورًا مميزة لكورنيش الخبر وجزيرة الدولفين وجامعة نورة
12/10/2018   3:16 م

“السعودية من الفضاء”.. شاهد صورًا مميزة لكورنيش الخبر وجزيرة الدولفين وجامعة نورة

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نشرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية صورة من الفضاء لكورنيش مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت المدينة أن الصورة تم التقاطها عن طريق القمر الصناعي بمركز الاستشعار عن بعد التابع لها.

وعادةً ما تنشر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية صورًا مختلفة لأجزاء من المملكة عبر قمرها الصناعي، إذ سبق أن نشرت صورة لجزيرة مريخة (جزيرة الدولفين) بمحافظة الوجه بتبوك، وأخرى لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

وتعد المنطقة الغربية وخاصة مكة المكرمة هي المكان الأبرز في المملكة، الذي عادةً ما يلتقطه رواد الفضاء من المركبات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية في أثناء عبورها فوق المملكة.

كورنيش جدة

جزيرة الدولفين

جامعة نورة

وفق “أخبار 24”.

“السعودية من الفضاء”.. شاهد صورًا مميزة لكورنيش الخبر وجزيرة الدولفين وجامعة نورة

أخبار محلية
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