“الفطيم” الإماراتية تدعو المقاولين لتقديم العطاءات لبناء “السعودية مول” بتكلفة مقدرة ملياري دولار

شرعت مجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية في دعوة مقاولين لتقديم عطاءاتهم مطلع شهر فبراير القادم، وذلك لتولي بناء “مول السعودية”، الذي تعتزم الشركة إنشاءه في الرياض بتكلفة تتراوح بين 1.5 – 2 مليار دولار.
وبحسب المصادر، فإن مشروع “مول السعودية” سيُقام في حي النرجس بشمال الرياض عند تقاطع طريقي الثمامة وأبي بكر الصديق، على مساحة تزيد على 866 ألف متر مربع، ويتضمن مساحة للتزلج وفندقًا وحديقة رئيسية والعديد من المرافق الأخرى.
وذكرت المجموعة -وفقًا لـ”مجلة ميد”- أن المقاولين الذين دعتهم للتقدم لتولي إنشاء المشروع بينهم: “تاف” التركية، و”نسما” السعودية، و”ساليني أمبريلو” الإيطالية، و”لارسن آند توبرو” الهندية، و”الإنشاءات العربية” اللبنانية، و”أوراسكوم” المصرية، و”المقاولون المتحدون” اللبنانية، و”السيف للمقاولات” السعودية.
وأضافت أنها اختارت كلًّا من “كاليسون آر تي كي إل” الأمريكية، و”خطيب وعلمي” اللبنانية، و”فايسفول كلود” البريطانية، كاستشاريين للمشروع.
وكانت مجموعة “ماجد الفطيم” أعلنت في فبراير 2016 أنها تعتزم استثمار 14 مليار ريال لإنشاء مركزي تسوق عالميين في الرياض، كما أعلنت لاحقًا أنها تخطط لافتتاح أكبر دار سينما في المملكة مع بداية العام المقبل 2019، وذلك ضمن مشروع واجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.