المملكة تعلن اعتزامها التقدم بمشروع للأمم المتحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

أعلن وفد المملكة في الدورة الـ73 للأمم المتحدة بنيويورك اعتزامه التقدم بمشروع قرار يتضمن تكليف الأمين العام بدعوة دول المنطقة والدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995؛ للمشاركة بمؤتمر للتفاوض على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط اعتباراً من عام 2019.
وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أن المملكة ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية في سياستها الخارجية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد تجاه إيران وأعمالها العدائية المُزعزعة لاستقرار المنطقة.
وقال منزلاوي إن المملكة ترى ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
بدورها، أكدت السكرتير الثالث رشا المديهيم أن أنظمة المملكة تُعنى بحماية حقوق الطفل ورعايته دون تمييز أو تقييد، ويشمل ذلك حماية حقوقه دون النظر في صفته أو وضعه أو ظرفه.
وأضافت المديهيم خلال كلمة وفد المملكة بالأمم المتحدة في نيويورك، أن أنظمة المملكة تضمن عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو الأنشطة الضارة، كما يحظر نظام حماية الطفل في المملكة تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
ولفتت إلى أن قيمة المشاريع التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة حتى نهاية أغسطس ٢٠١٨ تتجاوز 1.64 مليار دولار.