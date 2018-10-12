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أخبار محلية > بالفيديو.. “الفوزان”: لا يجوز السفر للتعزية.. والسنة صنع الطعام لأهل الميت
12/10/2018   10:32 ص

بالفيديو.. “الفوزان”: لا يجوز السفر للتعزية.. والسنة صنع الطعام لأهل الميت

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه لا يجوز السفر من أجل التعزية، مشيراً إلى أن ذلك لا أصل له في القرآن ولا في السنة.

وقال الشيخ الفوزان في رده على أحد الاستفسارات ببرنامج “الفتاوى” على القناة “الأولى” بشأن جواز السفر للتعزية والمكوث عند أهل الميت بضعة أيام، إنه لا أصل لهذا، ولا يجوز السفر من أجل التعزية، مضيفاً: “بل إنك إذا لقيت المصاب تعزيه في المسجد أو في الطريق أو في مكان عمله”.

وأشار إلى أنه ليس للتعزية مراسيم أو أحوال خاصة أو مجالس أو ذبائح، وإنما السنة أنه يصنع طعاماً بقدر حاجة أهل الميت فيدفع لهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لأنفسهم.

بالفيديو.. “الفوزان”: لا يجوز السفر للتعزية.. والسنة صنع الطعام لأهل الميت

أخبار محلية
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