مصادر: مجهولون يحطمون زجاج مصرف شهير بأبوعريش.. والشرطة تحقق

أفادت مصادر أن مجهولين أقدموا على تحطيم زجاج مصرف شهير في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة أبوعريش فتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة للوقوف على ملابساتها وكشف دوافعها؛ للقبض على الجناة سريعاً ومحاسبتهم.
وبّينت أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من المصرف عن تحطم زجاج الجانب النسائي بالفرع الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.
يشار إلى أن هذه هي المحاولة الثانية للسطو على البنوك في محافظة أبو عريش منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث حاول مجهولون من قبل كسر الباب الأمامي لأحد البنوك، بيد أنهم لاذوا بالفرار عند انطلاق أجهزة الإنذار.