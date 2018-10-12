نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: مجهولون يحطمون زجاج مصرف شهير بأبوعريش.. والشرطة تحقق
12/10/2018   10:30 ص

مصادر: مجهولون يحطمون زجاج مصرف شهير بأبوعريش.. والشرطة تحقق

+ = -
885

أفادت مصادر أن مجهولين أقدموا على تحطيم زجاج مصرف شهير في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة أبوعريش فتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة للوقوف على ملابساتها وكشف دوافعها؛ للقبض على الجناة سريعاً ومحاسبتهم.

وبّينت أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من المصرف عن تحطم زجاج الجانب النسائي بالفرع الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن هذه هي المحاولة الثانية للسطو على البنوك في محافظة أبو عريش منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث حاول مجهولون من قبل كسر الباب الأمامي لأحد البنوك، بيد أنهم لاذوا بالفرار عند انطلاق أجهزة الإنذار.

مصادر: مجهولون يحطمون زجاج مصرف شهير بأبوعريش.. والشرطة تحقق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006783.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.