حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عددٍ من المناطق.
وأشارت إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة، وقد يمتد تأثيرها ليشمل مرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
ولم تستبعد الأرصاد في تقريرها تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة.