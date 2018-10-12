“الإسكان” تنتهي من إنشاء 112 شقة سكنية شمال الرياض.. وتوضح مميزاتها

أعلنت وزارة الإسكان عن استكمال مشروع “عمائر الجوهرة” في شمال مدينة الرياض، لافتةً إلى أن المشروع يحوي 112 شقة فارهة بمواصفات عصرية.
وأوضح المدير الإداري بمشروع عمائر الجوهرة محمد الجاسر، أن المشروع عبارة عن 4 عمائر رئيسية تضم كل واحدة منها 28 شقة من 3 غرف نوم، بمساحة تبلغ 192م2 للشقة الواحدة.
وبّين الجاسر أن المباني تحتوي على موقف سيارة خاص لكل شقة إلى جانب مصاعد وطرق وصول سهلة لذوي الاحتياجات الخاصة وكاميرات مراقبة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم العديد من الضمانات للمستفيدين في مقدمتها العزل الحراري والمائي وضمانات الهيكل الإنشائي لمدة 10 سنوات، وسنة على الأعمال الكهربائية والميكانيكية.
وأضاف أنه تم تخصيص أراضي لكافة المرافق الأساسية، وسيضم المشروع روضات أطفال ومدارس لجميع المراحل، إضافةً إلى مساجد وملاعب ومحلات تجارية، وموقع للدفاع المدني وآخر للمركز الصحي.