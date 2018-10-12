“الشؤون الإسلامية” تعلن موعد فتح أبواب مسجد قباء على مدار 24 ساعة

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن كافة الاستعدادات تجري لاستكمال متطلبات الجهات الخدمية والأمنية لفتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم، اعتباراً من غرة شهر ربيع الثاني 1440هـ. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الجهات المعنية حدّدت احتياجاتها من المكاتب والتجهيزات والكوادر بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، حيث يجري توفير تلك الاحتياجات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجّه الشهر الماضي بإبقاء مسجد قباء مفتوحاً طوال اليوم والليلة؛ حتى يستطيع أي أحد أن يزوره متى شاء.