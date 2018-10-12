“المساحة الجيولوجية”: هزة أرضية بقوة 3.7 شرق أملج

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قالت هيئة المساحة الجيولوجية إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالهيئة سجلت هزة أرضية مساء اليوم الخميس شمال المملكة.
وأوضحت أن الهزة كانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي، شرق مدينة أملج بمسافة 25 كلم.
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