نيابة عن خادم الحرمين.. أمير المدينة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

رعى الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين.
وأكد أمير المدينة أن الجائزة ثمرة عطاءات قرآنية مستمرة للمملكة، التي أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه من بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يُعتنى بالقرآن الكريم وتلاوته حفظاً وتجويداً وتفسيراً.
وكرّم أمير المنطقة 13 فائزا، هم الثلاثة الأوائل من الفروع الأربعة وهم: الفرع الأول، الفائز الأول إبراهيم بن عبدالله السعوي، السعودية، 250 ألف ريال، الثاني مالك عدنان، الأردن، 200 ألف ريال، الثالث عامر يونس غورو من نيجيريا، 150 ألف ريال.
الفرع الثاني، الفائز الأول هيثم صفر أحمد من كينيا، 120 ألف ريال، الثاني عبيدة معن عبدالسلام، الأردن 100 ألف ريال، الثالث عبدالغني أمين، نيجيريا، 40 ألف ريال، الثالث مكرر عبدالقادر معمر، ليبيا 40 ألف ريال.
الفرع الثالث، الفائز الأول محمد شهيد، الفلبين، 60 ألف ريال، الثاني الصادق علي مفتاح، ليبيا، 50 ألف ريال، الثالث يحيى بلال، البحرين، 45 ألف ريال. الفرع الرابع، الأول أمين سمير، صربيا، 40 ألف ريال، عمر فاروق، البوسنة والهرسك، 30 ألف ريال، الثالث أحمد حليم، سريلانكا، 20 ألف ريال.