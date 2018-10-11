“سيباهي” تقوم بزيارة تقييميه للعيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن بالخرج

قامت الهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية (سيباهي )بزيارة تقييميه للعيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن بالخرج اليوم الخميس الموافق١٤٤٠/٢/٢وكان في استقبال فريق التقييم العقيد سعيد بن عبدالله بن حمران ومدراء الإدارات بالعيادات وقد تم تفقد وثائق العيادات ومدى الالتزام بالسياسات والاجراءات المتعلقة بالجودة ثم تم القيام بجولة تفقدية لكافة العيادات والاقسام وفِي الختام تم الاجتماع لكافة الممارسين الصحيين وتم حثهم على القيام بجهود اكبر لتحقيق أقصى درجات الجودة.
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