بالصور.. الماضي يكرم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج للدورة الثالثة ويحتفي بالجدد

على شرف محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية ورجال المال والأعمال بالمحافظة، نظمت غرفة الخرج مساء يوم الأربعاء ٠١-٠٢-١٤٤٠هـ الموافق ١٠-١٠-٢٠١٨م بالمبنى الرئيسي غربي المحافظة حفل تكريم لرئيسه السابق المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وأعضاء المجلس للدورة الثالثة ٢٠١٤-٢٠١٧، مما يعكس وفاء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي لمن بذلوا جهودهم في سبيل خدمة قضايا القطاع والمنتسبين من رجال الأعمال والمال.
في مستهل اللقاء بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ ناصر بن عبدالله الحمدي بعدها ألقى المحتفى به المهندس شويمي كلمة قال فيها بأن تكريم الرئيس وأعضاء المجلس يعبر عن تقدير لما بذلوه من جهود مخلصة خلال قيادتهم لأعمال المجلس والتي ساهمت في تعزيز رؤية وأهداف المجلس وإحداث نقلة نوعية في نشاطاته التي توسعت داخليا وخارجياً وكانت داعم كبير للعلاقات التجارية مع الدول وجسور راسخة ومتينة من دبلوماسية الأعمال بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة ، مضيفاً أن هذه الاحتفالية تؤكد بأن مجتمع الأعمال لا ينسى جهود المخلصين والمبادرين في خدمته، وأن جهود المحتفى بهم في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني قد تعدت الانجازات المحلية إلى آفاق أرحب وأوسع ساهمت في توطيد العلاقات الاقتصادية بيننا وبين نظرائنا من مختلف دول العالم، ومجتمع الأعمال له الحق أن يفخر بوجود مثل هذه الشخصيات المتميزة التي وضعت بصمتها في خدمة قطاع الأعمال، والتعبير عن قضاياه، والدفاع عن مصالحه، وتمكينه من ممارسة عمله، والنهوض بدوره وتطوير آلياته وأدواته لخدمة الاقتصاد الوطني، باعتباره الشريك الاستراتيجي للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية .
بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الأستاذ عماش بن الدفين السبيعي كملة قال فيها نحتفل اليوم بتكريم كوكبة من رجالات العمل العام والخاص الذين تشرفوا بخدمة الوطن وخدمة قطاع الأعمال، ويعد هذا الحفل مناسبة طيبة أن نعبر لهم عن خالص تقديرنا واعتزازنا لما قدموه خدمةً للدولة وللمحافظة ، وقطاع الأعمال، والاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن الرئيس السابق للمجلس المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وأعضاء المجلس للدورة الثالثة ٢٠١٤-٢٠١٧ قاموا بجهود مقدرة على صعيد حركة التطوير داخل المجلس ، وعلى مستوى علاقة المجلس بالقطاع الحكومي وبالغرف السعودية والعربية والعالمية، وعلى مستوى علاقات المملكة الاقتصادية مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات .
مضيفاً بأن غرفة الخرج حصلت على ترشيح رؤساء مجلس الادارة العمل كنائب رئيس مجلس الغرف السعودية على فترتين متتاليتين مما جعل الغرفة في موقع مميز ضم ٢٨ غرفة على مستوى المملكة .
بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً مختصراً يحكي منجزات ما قدموه بالدورة الثالثة ٢٠١٤-٢٠١٧م وتم اطلاق المنصه الالكترونيه للتعليم عن بعد، بعدها كرم محافظ الخرج المحتفى بهم بدروع تذكارية والتقطت الصور
عبر الأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج عن تفاؤله بما ينتظر غرفة الخرج من دور ونجاح في الفترة القادمة بقيادة مجلس الإدارة الجديد للنهوض بالقطاع الخاص بمدينة الخرج وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية، مؤكداً أن الأمانة العامة ستكون عنصر مساند وداعماً لمجلس الإدارة لتواصل غرفة الخرج جهودها باعتبارها ضمن الغرف التجارية المميزة ، حيث تضم حالياً أكثر من ١٢ألف مشترك ، من أجل تحقيق نقلة نوعية في الأداء للنهوض بواقع وبيئة عمل القطاع الخاص، وتمكين رجال وسيدات الأعمال في المحافظة من الانطلاق نحو آفاق أرحب للارتقاء بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في مختلف القطاعات والميادين .