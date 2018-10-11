مجلس صلح في مكتب الشيخ العقيلي للمحاماة

بفضل الله وجوده تم عقد مجلس صلح في مكتب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ سالم بن محمد بن عدوه ال سعد القحطاني بين كلا من الشيخ صالح بن محمد بن عِوَض المسلماني والشيخ عشق بن عجب الحافي العتيبي والشيخ ذيب بن محمد ال خميسة القحطاني والشيخ سالم بن عبدالله ال سالم العبيدي ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل من الأطراف بعضها عن بعض لوجه الله عزوجل .
وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الله عزوجل ثم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما اثنى على جهود الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي في مجالات الصلح وقال انه نموذج مشرف لأهل العلم والمحاماة وشيوخ القبايل في مجالات الصلح ، كما اشاد بجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية، سائلا الله ان يحفظ على بلادنا دينها ودنياها في ظل هذه الحكومة العزيزة .