تركي آل الشيخ: الحمدان موهبة أراهن عليها.. وآمل إعطائه الفرصة لتمثيل الأخضر

طالب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمنح اللاعب عبد الله الحمدان لاعب الشباب ومنتخبنا الأول لكرة القدم فرصة المشاركة مع الأخضر خلال بطولة سوبر كلاسيكو.
وتستضيف المملكة العربية السعودية، في فترة التوقف الدولي الحالية، الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”، بمشاركة منتخبات الأخضر والبرازيل والأرجنتين والعراق.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:”عبدالله الحمدان نجم، وموهبة أراهن عليها إن شاء الله للكرة السعودية، ليت بزي يعطيه فرصه في المنتخب”.
وأضاف رئيس هيئة الرياضية،”محيسن الجمعان شارك مع المنتخب وهو بسن ١٦ سنة على ما أعتقد”.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره البرازيلي، في التاسعة مساء غدًا الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، في لقاء شهد نفاذ جميع التذاكر.