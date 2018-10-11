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اخبار رياضية > رئيس النصر يتحرك للتعاقد مع ثنائي محلي في يناير
11/10/2018   9:06 م

رئيس النصر يتحرك للتعاقد مع ثنائي محلي في يناير

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كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي، عن وجود رغبة لدى إدارة النادي في مواصلة دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن رئيس النصر سعود آل سويلم مهتم بالتعاقد مع لاعبيْن محليين مع انطلاقة فترة التسجيل الشتوية التي تبدأ في يناير.

وتأتي رغبة رئيس النصر لتتوافق مع طلب المدير الفني دانيال كارينيو، الذي طالب إدارة النادي دعم الفريق في أكثر من مركز.
ومن المنتظر أن يدعم آل سويلم الفريق في خط الدفاع وخط الوسط، بعد رغبة واضحة من المدير الفني.

يُذكر أن تدعيم الفريق بثنائي محلي تأتي في ظل المشاركة الآسيوية القادمة، حيث تنص لائحة دوري أبطال آسيا على قيد 4 لاعبين أجانب من بينهم لاعب آسيوي

رئيس النصر يتحرك للتعاقد مع ثنائي محلي في يناير

اخبار رياضية
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