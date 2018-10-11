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أخبار محلية > لا حاجة لاستخدام الوثائق.. دبي تبدأ تشغيل مشروع “الممر الذكي ” في مطارها.. تعرّف على الخدمة ومميزاتها
11/10/2018   9:00 م

لا حاجة لاستخدام الوثائق.. دبي تبدأ تشغيل مشروع “الممر الذكي ” في مطارها.. تعرّف على الخدمة ومميزاتها

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بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في تشغيل المرحلة التجريبية من مشروع “الممر الذكي”، في مطار دبي الدولي، الصالة رقم “3”، مدخل الدرجة الأولى ورجال الأعمال.

ويعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات اللازمة لتسهيل وإنجاز إجراءات الدخول للمطار في غضون 15 ثانية دون الحاجة لاستخدام أي وثائق بالطريقة التقليدية.

وأوضحت الإدارة العامة للإقامة أن الممر يُعد الأول من نوعه عالمياً، فهو قائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي، دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر، كالجواز وبطاقة الهوية وغيرهما، أو بطاقة صعود الطائرة، كما الحال في استخدام البوابات الذكية.

ويهدف المشروع إلى الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بمجال المنافذ الجوية، والإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة، تحقق سعادة المسافرين، وتخلق تجربة سفر متميزة.

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لا حاجة لاستخدام الوثائق.. دبي تبدأ تشغيل مشروع “الممر الذكي ” في مطارها.. تعرّف على الخدمة ومميزاتها

أخبار محلية
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