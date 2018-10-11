سبب غريب يدفع قائدة مدرسة بشقراء للتشهير بطفلة في الابتدائي وفرض 3 عقوبات قاسية عليها

أقدمت قائدة مدرسة بشقراء على التشهير بطالبة في الصفوف الابتدائية، وفرضت عليها عدة عقوبات، بزعم قيامها بقص شعرها، وذلك تزامنا مع أول أيام “أسبوع رفق” الذي نظّمته وزارة التعليم لمكافحة العنف.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام قائدة إحدى ابتدائيات التحفيظ بتعليم شقراء، بجولة تفقدية في المدرسة، وبمرورها على أحد الفصول لاحظت طالبة وقد قصت شعرها، فقامت بتوبيخها أمام زميلاتها.
ولم تكتفِ القائدة بذلك، فقامت بوضع لافتة تشهر بها وعليها 3 عقوبات أخرى، هي الفصل والحسم من السلوك والمواظبة، وكذلك فرضت عليها لبس قبعة طيلة العام.
ووفقا لـ”عاجل”، فإن موقف القائدة وتصرفها تجاه الطفلة رغم صغر سنها وعدم وجود دخل لها فيما حدث، أثار حالة من الغضب بين الآباء والتربويين، خاصة أن الموقف يتزامن مع انطلاقة أسبوع “رفق” لمكافحة العنف.
وأفادت مصادر بأن القضية أصبحت محل اهتمام من مدير التعليم بشقراء، الذي طالب بوقف العقوبات بحق الطالبة وفتح تحقيق في الواقعة.