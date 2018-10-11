سعوديون فوق الـ35 عاماً يوجهون نصائح لمن هم دون الـ25 عاماً

يقولون “أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة”، كثيرون هم من لا يتفقون مع هذا القول، فيرون أن الخبرة لا تقتصر على العمر، بل قد تكتسب بالتجارب على رغم صغر السن، ولكن جميعنا نتفق أننا نحتاج في بعض المواقف إلى النصيحة.
ومن هذا الباب، طلب أحد المغردين على “تويتر”، من متابعيه الذين تجاوزت أعمارهم الـ35 عاماً، بتلخيص أفضل ما لديهم من التجارب والخبرات، وتقديمها كنصيحة ليستفيد منها من هم أصغر منهم عمراً، حيث كتب صاحب المعرف “إياد الحمود” في تغريدته: “سؤال ليستفيد الجيل القادم من الشباب، وهو موجه للأشخاص الذين تعدى عمرهم 35 من الرجال والنساء، ماهي النصيحة التي تتمنى لو تستطيع توجيهها لنفسك عندما كان عمرك أقل من 25عام؟”.
وتفاعل آلاف المغردين، الذين قدموا عدداً وفيراً من النصائح في مختلف المجالات، كالعلمية والاجتماعية، والأمور الدينية، وكذلك المهنية. ومن الواضح أن الجميع اتفق على نصيحة “التسلح بالعلم” فلم تخلو معظم التغريدات من الإشارة إلى ضرورة تطوير المؤهلات العلمية بالحصول على أعلى الشهادات، وتعلم اللغات، وعدم التوقف عن القراءة، حيث قال أحدهم ويدعى “وجهة نظر”:”استمر في الدراسة ما دام الأمر متاحاً، لاتجعل لك سقفاً تعليمياً، فمن أمتع ما يكون أن تكون طالباً”.
وتطرق البعض إلى العلاقات الاجتماعية، وعن ضرورة انتقاء الأصدقاء الصالحين والناجحين، واختيار شريك الحياة المناسب، والتوازن وترتيب الأولويات، كما نصح آخرون بالحفاظ على الصلاة وحفظ القرآن وبر الوالدين.
وتعارضت بعض النصائح، حيث كتب البعض “لاتجعل همك المال”، فيما رأى آخرون عكس ذلك، وهو أن المال من أهم الأمور التي يضمن لك عيش حياة كريمة، وحثوا على تعلم كيفية ادخاره واستثماره.