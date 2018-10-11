“التجارة” تشهّر بصاحب مؤسسة فلاتر سيارات مقلدة لعلامات تجارية بالرياض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة قطع غيار السيارات بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة وثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية.
واتُهم صاحب المؤسسة بحيازة وعرض فلاتر سيارات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، وهو ما يُعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وإيهاما وتضليلا للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة السلع المقلدة، ونشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وكان مفتشو وزارة التجارة والاستثمار ضبطوا لدى المؤسسة أكثر من 23 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء المقلدة لعلامات تجارية مسجلة، فتمت مصادرتها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية، التي أصدرت حكمها المشار إليه.
يُذكر أن نظام العلامات التجارية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحداهما، على من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، ومن استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة.