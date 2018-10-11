المملكة تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

تشارك القوات الجوية السعودية، الأسبوع المقبل، في فعاليات الدورة الـ 28 من تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018″، الذي سيقام بقاعدة الظفرة الإماراتية خلال الفترة من 5 صفر إلى 7 ربيع الأول 1440هـ.
ويضم التمرين عددًا من القوات المتقدمة في مجال العمليات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك إلى جانب القوات الجوية السعودية والإماراتية المستضيفة للتمرين. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي لهذا العام، رفع جاهزية وتعزيز العمليات الجوية ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات مع القوات الجوية المشاركة.