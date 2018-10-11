محافظ الخرج يستقبل مدير فرع معهد ريادة الاعمال الوطني و الأخصائي محمد المطيري بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٢/٢هـ مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالخرج المهندس /سامي بن علي المكاوني والأخصائي/ محمد سالم المطيري أحد رياديي معهد ريادة الاعمال الوطني بالخرج والذي أفتتح مشروعه مؤخرا “عيادة قمة النخبة للعلاج الطبيعي على طريق الملك سعود في حي الخالدية ” .
وقدم الريادي محمد لسعادة المحافظ شرحاً وافياً عن مشروعه منذ التقديم على ريادة حتى أفتتاح المشروع بدعم من معهد ريادة وبنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس وقدم محافظ الخرج الشكر والتقدير لمدير معهد ريادة المكاوني وللريادي محمد مبديا أعجابه بمثل هذا المشروع وقد حث الريادي على مزيد من الجهد والعمل والصبر ودعا له بالتوفيق والنجاح ووعد بزيارة المشروع .