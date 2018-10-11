بالفيديو.. جريان السيول في وادي أم دوحة إثر هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

شهدت مرتفعات مكة المكرمة مساء أمس الأربعاء هطول أمطار رعدية تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، ما أدى لجريان السيول في بعض الأودية، خاصة في وادي أم دوحة بجنوب مكة المكرمة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من سيول وادي أم دوحة، وقوة وسرعة جريان المياه في الوادي، إثر سقوط الأمطار مساء أمس على مرتفعات جنوب مكة المكرمة.
يذكر أن الإنذار الآلي المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلق أمس الأربعاء تنبيهات، حذرت خلالها من احتمال تشكل السحب الرعدية الممطرة، ما يؤدي لتقلبات جوية وهطول أمطار على مرتفعات عدد من المناطق بينها منطقة مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.