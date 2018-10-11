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اخبار رياضية > بالفيديو.. أحمد موسى يعلق على الصفعة التي تلقاها من كارينيو خلال مباراة الحزم
11/10/2018   4:17 م

بالفيديو.. أحمد موسى يعلق على الصفعة التي تلقاها من كارينيو خلال مباراة الحزم

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علق المحترف النيجري في صفوف فريق النصر أحمد موسى على “الصفعة” التي وجهها له مدرب فريق النصر الأروغواني دانييل كارينيو، بعد تسجيل الهدف الرابع للنصر في شباك الحزم.

وجاء تعليق موسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مصحوبة بمقطع فيديو يظهر كارينيو وهو يوجه صفعة له ولزميله المغربي نور الدين مرابط، قائلاً “أب وأولاده”.

وكان موسى قد انتقل للعب لصالح نادي النصر خلال الموسم الجاري، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، وأظهر مستويات جيدة مع الفريق.

بالفيديو.. أحمد موسى يعلق على الصفعة التي تلقاها من كارينيو خلال مباراة الحزم

اخبار رياضية
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