ولي أمر طالب يعتدي على معلم داخل مدرسة بجدة ويلوذ بالفرار والشرطة تلاحقه

شهدت مدرسة ابن سعد الابتدائية بجدة، أمس (الأربعاء)، اعتداء أحد المواطنين على معلم بالمرحلة الابتدائية، فيما تواصل شرطة حي الجامعة بجدة التحقيق في الواقعة وملاحقة المعتدي.
وفوجئ منسوبو المدرسة، وفقا لـ”عكاظ”، بزيارة أحد أولياء الأمور للمدرسة، وطلب الحديث مع معلم صف ابنه، قبل أن يقوم بالاعتداء على المعلم بالضرب ثم لاذ بالفرار.
وعلى الفور قام مدير المدرسة بتقديم بلاغ رسمي عن الحادثة، فيما قامت إحدى دوريات الأمن بمباشرة التحقيق في الحادثة وملاحقة ولي الأمر المعتدي.
وقال المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة في حينها، وستتابع إدارة التعليم مجريات التحقيق مع المعتدي، مؤكدا الرفض القاطع لمثل هذه التصرفات، والوقوف إلى جانب المعلم حتى ينال حقه.