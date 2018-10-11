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أخبار محلية > أمر بالقبض على سعودي ظهر في مقطع فيديو يعتدي على وافد آسيوي بالكويت
11/10/2018   4:08 م

أمر بالقبض على سعودي ظهر في مقطع فيديو يعتدي على وافد آسيوي بالكويت

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ذكر مصدر أمني أن المباحث الجنائية بالكويت أمرت بالقبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على وافد من جنسية آسيوية.

وقال المصدر إنه بعد التحقيق حول مقطع الفيديو تبين أن الواقعة حدثت أمام منطقة العاصمة التعليمية بين مندوبين في وزارة التربية أحدهما سعودي، والآخر بنغلاديشي، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وأوضح أنه تم التوصل للوافد المعتدى عليه، والذي أبان خلال التحقيق معه، أن من قام بالاعتداء عليه مواطن سعودي يعمل معه مندوباً في نفس المكان، لافتاً إلى أن السعودي أمره بإحضار عربة لنقل أغراضه إلا أنه رفض بقوله: “أنا ما يشتغل عندك”، وهو ما دفع السعودي للاعتداء عليه بالضرب.

وأضاف المصدر أن أمرا صدر بضبط المتهم السعودي وإحضاره للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل المعتدى عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أمر بالقبض على سعودي ظهر في مقطع فيديو يعتدي على وافد آسيوي بالكويت

أخبار محلية
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