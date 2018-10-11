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أخبار محلية > بالأسماء.. دعوة 827 مواطناً ومواطنة مرشحين للوظائف التعليمية لحجز مواعيد للمقابلة الشخصية
11/10/2018   4:04 م

بالأسماء.. دعوة 827 مواطناً ومواطنة مرشحين للوظائف التعليمية لحجز مواعيد للمقابلة الشخصية

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دعت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 827 مرشحاً للوظائف التعليمية الذين اجتازوا المفاضلة لهذه الوظائف، لحجز موعد للمقابلة الشخصية، عبر النظام المخصص لحجز المواعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المذكورة أعلن عنها في شهر محرم 1440هـ، وأجريت المفاضلة النهائية لها مؤخراً وفق 100 نقطة مفاضلة، موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع 40 نقطة، ولدرجة كفايات المعلمين 40 نقطة، ونقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأشار العصيمي إلى أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحملة بكالوريوس التربية، وحملة الدبلوم التربوي، يليهم حاملو البكالوريوس غير التربوي، مشدداً على أهمية حجز المواعيد للمقابلة عبر النظام المخصص لذلك، وعلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، وأن تقديم معلومات غير صحيحة يؤدي لإلغاء الترشيح.

رجال هنا

نساء هنا

لحجز موعد المقابلة هنا

بالأسماء.. دعوة 827 مواطناً ومواطنة مرشحين للوظائف التعليمية لحجز مواعيد للمقابلة الشخصية

أخبار محلية
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