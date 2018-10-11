أمانة مكة تشرع في تركيب سواتر لحجب “العشوائيات” بمكة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب “سواتر حاجبة للرؤية” على الطريق الدائري الرابع، وذلك لتغطية المناطق العشوائية، وتحسين المظهر.
وقال مصدر مسؤول إنه تم تركيب سواتر بطول 32 متراً على أجزاء من الدائري الرابع، أسوة بالسواتر التي تم تركيبها مؤخراً بالطريق الدائري الثالث.
وأوضح أن تركيب هذا النوع من السواتر هو إجراء متبع في أكبر المدن والعواصم العالمية، من بينها طوكيو، وسول بكوريا، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وكان مسؤول بالأمانة أوضح في وقت سابق أن العمل يتم الآن في المراحل الأولية والتي تهدف لإجراء تجارب واختبارات لمدى قدرة السواتر على تحمل العوامل البيئية، والتقلبات الجوية بالمنطقة.