نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمانة مكة تشرع في تركيب سواتر لحجب “العشوائيات” بمكة
11/10/2018   3:53 م

أمانة مكة تشرع في تركيب سواتر لحجب “العشوائيات” بمكة

+ = -
755

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب “سواتر حاجبة للرؤية” على الطريق الدائري الرابع، وذلك لتغطية المناطق العشوائية، وتحسين المظهر.

وقال مصدر مسؤول إنه تم تركيب سواتر بطول 32 متراً على أجزاء من الدائري الرابع، أسوة بالسواتر التي تم تركيبها مؤخراً بالطريق الدائري الثالث.

وأوضح أن تركيب هذا النوع من السواتر هو إجراء متبع في أكبر المدن والعواصم العالمية، من بينها طوكيو، وسول بكوريا، وفقاً لصحيفة “مكة”.

وكان مسؤول بالأمانة أوضح في وقت سابق أن العمل يتم الآن في المراحل الأولية والتي تهدف لإجراء تجارب واختبارات لمدى قدرة السواتر على تحمل العوامل البيئية، والتقلبات الجوية بالمنطقة.

امانة مكة

أمانة مكة تشرع في تركيب سواتر لحجب “العشوائيات” بمكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006658.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.