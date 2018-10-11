وزير العمل يوقع اتفاقية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.. والبداية 30 ألف تأشيرة

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي بالعاصمة الإندونيسية اليوم الخميس مع وزير العمل الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، اتفاقية تقضي باستئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد وصل إندونيسيا أمس الأربعاء، وكان في استقباله بمطار جاكرتا سفير المملكة لدى إندونيسيا الدكتور أسامة الشعيبي، وكشف الوزير فور وصوله أنه سيوقع الخميس اتفاقية مع الجانب الإندونيسي لاستئناف استقدام عمالتهم للمملكة، مبيناً أن فتح الاستقدام من إندونيسيا سيكون بـ30 ألف تأشيرة.
وأضاف أن الحرص على استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسي يأتي كون أن العمالة الإندونيسية لها تجربة تمتد لسنوات في العمل داخل المملكة، بجانب تحقيق هدف تنويع مصادر الاستقدام، وتخفيف ضغط الاستقدام من دولة أو دولتين.
وفق “أخبار 24”.